٣

[ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) ] وتیان: ئه‌ی ئه‌گه‌ر ئێوه‌ درۆتان كردو دزه‌كه‌ له‌ناو ئێوه‌دا بێت سزای ئه‌و كه‌سه‌ چی بێت كه‌ دزیه‌كه‌ی كردووه‌؟