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٣
﴿قَالُوا۟﴾ أَيْ الْمُؤَذِّن وَأَصْحَابه ﴿فَمَا جَزَ ٰ⁠ۤؤُهُۥۤ﴾ أَيْ السَّارِق ﴿إِن كُنتُمۡ كَـٰذِبِینَ ٧٤﴾ فِي قَوْلكُمْ مَا كُنَّا سَارِقِينَ وَوُجِدَ فِيكُمْ

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