٣
Человек, который искал пропавшую чашу, сказал: «Мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы непременно вознаградим его одним верблюжьим вьюком. Таким будет вознаграждение за его честность, и я отвечаю за свои слова».