٣

[ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) ] ئه‌مانیش ڕوویان تێ كردن و وتیان: ئێوه‌ چیتان ون كردووه‌و به‌ دوای چیدا ئه‌گه‌ڕێن.