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٣

﴿لَّقَدۡ كَانَ فِی﴾ خَبَر ﴿یُوسُفَ وَإِخۡوَتِهِۦۤ﴾ وَهُمْ أَحَد عَشَر ﴿ءَایَـٰتࣱ﴾ عِبَر ﴿لِّلسَّاۤىِٕلِینَ ٧﴾ عَنْ خَبَرهمْ