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٣

﴿قَالُوا۟ سَنُرَ ٰ⁠وِدُ عَنۡهُ أَبَاهُ﴾ سَنَجْتَهِدُ فِي طَلَبه مِنْهُ ﴿وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١﴾ ذَلِكَ