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٣
[ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧) ] به‌ڵام پاداشتی قیامه‌ت باشتره‌ بۆ باوه‌ڕداران كه‌ ته‌قوای خوای گه‌وره‌یان كردووه‌.

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