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٣
﴿وَلَأَجۡرُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ خَیۡرࣱ﴾ من أجر الدنيا ﴿لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ یَتَّقُونَ ٥٧﴾ وَدَخَلَتْ سُنُو الْقَحْط وَأَصَابَ أَرْض كَنْعَان وَالشَّام

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