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٣

وأراد يوسف أن ينفع العباد، ويقيم العدل بينهم، فقال للملك: اجعلني واليًا على خزائن «مصر» ، فإني خازن أمين، ذو علم وبصيرة بما أتولاه.