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٣
﴿قَالَ﴾ يُوسُف ﴿ٱجۡعَلۡنِی عَلَىٰ خَزَاۤىِٕنِ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ أَرْض مِصْر ﴿إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمࣱ ٥٥﴾ ذُو حِفْظ وَعِلْم بِأَمْرِهَا وَقِيلَ كَاتِب حَاسِب

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