Rebar Kurdish Tafsir
والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ان انتم الا مفترون ٥٠
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠
٣
{بەسەرهاتی هود پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- و قەومەكەی} [
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
] وه خوای گهوره بۆ لای قهومی عاد هود پێغهمبهری -
صلی الله علیه وسلم
- نارد كه له خۆیان بوو كه له (ئهحقاف) له یهمهن ئهژیان [
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
] هود پێغهمبهریش -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی قهومی خۆم ئێوه تهنها عیبادهتی الله بكهن چونكه جگه له الله هیچ پهرستراوێكی تری حهقتان نیه كه شایهنی پهرستن بێت [
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥٠)
] ئێوه كه خوای ترتان بۆ خۆتان بڕیار داوه ئهمه تهنها درۆههڵبهستنێكهو درۆتان ههڵبهستووه هیچ حهقیقهتێكی نیه.
