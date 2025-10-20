فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن﴾ مَوْصُولَة مَفْعُول الْعِلْم ﴿یَأۡتِیهِ عَذَابࣱ یُخۡزِیهِ وَیَحِلُّ﴾ ينزل ﴿عَلَیۡهِ عَذَابࣱ مُّقِیمٌ ٣٩﴾