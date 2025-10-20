ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ٣٥ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٣٥ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

قال تعالى ﴿أَمۡ﴾ بل أ﴿یَقُولُونَ﴾ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿ٱفۡتَرَىٰهُۖ﴾ اخْتَلَقَ مُحَمَّد الْقُرْآن ﴿قُلۡ إِنِ ٱفۡتَرَیۡتُهُۥ فَعَلَیَّ إِجۡرَامِی﴾ إثْمِي أَيْ عُقُوبَته ﴿وَأَنَا۠ بَرِیۤءࣱ مِّمَّا تُجۡرِمُونَ ٣٥﴾ مِنْ إجْرَامكُمْ فِي نِسْبَة الِافْتِرَاء إلَيَّ