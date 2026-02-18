تسجيل الدخول
ساهم في مهمتنا
تبرع
ساهم في مهمتنا
تبرع
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
٢٦
٢٦:١١
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦
أَن
لَّا
تَعۡبُدُوٓاْ
إِلَّا
ٱللَّهَۖ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابَ
يَوۡمٍ
أَلِيمٖ
٢٦
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Нух был первым посланником, которого Аллах отправил к его соплеменникам с повелением призвать их к Аллаху и предостеречь от многобожия. Нух сказал: «О мой народ! Я самым совершенным образом разъяснил вам то, чего вы должны остерегаться. Я также разъяснил вам, что вы обязаны поклоняться одному Аллаху и отречься от идолов, которым вы поклоняетесь вместо Аллаха. Воистину, я боюсь, что если вы не станете исповедовать единобожие и не покоритесь мне, то вас постигнет мучительное наказание».
Notes placeholders
close