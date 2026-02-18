تسجيل الدخول
هود
٢٦
٢٦:١١
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦
أَن
لَّا
تَعۡبُدُوٓاْ
إِلَّا
ٱللَّهَۖ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابَ
يَوۡمٍ
أَلِيمٖ
٢٦
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
] كه هیچ كهسێك نهپهرستن له غهیری خوای گهورهو به تاك و تهنها خوا بپهرستن [
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٢٦)
] ئهگهر ئیمان نههێنن و بهردهوام بن لهسهر شهریك دانان بۆ خواى گهوره ئهوا من له سزای ڕۆژێك ئهترسێم لهسهرتان كه سزاكهی زۆر به ئێش و ئازاره كه ڕۆژی قیامهته، یاخود ڕۆژی زریان و تۆفانهكهیه.
