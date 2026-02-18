تسجيل الدخول
٢٥
٢٥:١١
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَا
نُوحًا
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦٓ
إِنِّي
لَكُمۡ
نَذِيرٞ
مُّبِينٌ
٢٥
Syaari Ab Rahman
قبل ٤٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٥:١١-٢٦، ٤٦:٧
JUZ 12
WHEN YOUR LIFE IS 'ALLAH-CENTRIC'
Standing alone
Facing the mighty armies of the greatest nations or
Facing all life’s challenges
You are never truly alone
Here are the timeless stories of The Prophets AS
And the elevated rank of As'habul A'raf
#Juz12
#Ramadhan
٦
٣
