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٣

﴿وَقُل لِّلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ ٱعۡمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ﴾ حَالَتكُمْ ﴿إِنَّا عَـٰمِلُونَ ١٢١﴾ عَلَى حَالَتنَا تَهْدِيد لَهُمْ