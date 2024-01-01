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٣

﴿وَلَوۡ شَاۤءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةࣰ وَ ٰ⁠حِدَةࣰۖ﴾ أهل دين واحد ﴿وَلَا یَزَالُونَ مُخۡتَلِفِینَ ١١٨﴾ في الدين