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٣

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمࣲ﴾ مِنْهُ لها ﴿وَأَهۡلُهَا مُصۡلِحُونَ ١١٧﴾ مُؤْمِنُونَ