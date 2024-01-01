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٣
﴿وَٱصۡبِرۡ﴾ يَا مُحَمَّد عَلَى أَذَى قَوْمك أَوْ عَلَى الصَّلَاة ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ١١٥﴾ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَة

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