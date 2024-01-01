undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِینَ شَقُوا۟﴾ فِي عِلْمه تَعَالَى ﴿فَفِی ٱلنَّارِ لَهُمۡ فِیهَا زَفِیرࣱ﴾ صَوْت شَدِيد ﴿وَشَهِیقٌ ١٠٦﴾ صوت ضعيف