Sign in
Sign in
Select Language
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

But when they saw it ˹devastated˺, they cried, “We must have lost ˹our˺ way!
Tafsirs
Lessons
Reflections
Notes placeholders