Sign in
Sign in
Select Language
002

2. Surah Al-Baqarah

The Cow

Read and listen to Surah Al-Baqarah with translation, tafsir, audio recitation, word-by-word meaning, and transliteration. Translation by Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

In the Name of Allah—the Most Compassionate, Most Merciful
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsirs
Lessons
Reflections