وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
আর সৎ বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে, [১]

[১] অথবা আখেরাতের বদলা এবং হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে।