وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
undefined
undefined
undefined
3
( وَكَذَّبَ بالحسنى ) أى : وكذب بالخصلة الحسنى التى تشمل الإِيمان بالحق ، وبيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء .