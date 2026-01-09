كذبت ثمود بطغواها ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١ undefined undefined undefined undefined

[ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) ] قه‌ومی (ثهمود) كه‌ خوای گه‌وره‌ صاڵح پێغه‌مبه‌ری - صلی الله علیه وسلم - بۆ ناردن ئه‌وان توغیان و سه‌ركه‌شیان كردو پێغه‌مبه‌ره‌كه‌یان به‌درۆ زانی و سنووریان به‌زاند له‌ تاوان و سه‌رپێچیدا.