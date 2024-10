You are reading a tafsir for the group of verses 89:26 to 89:29

Лютой кары будет удостоен каждый, кто пренебрег вестью о Судном дне и не трудился во благо своей Последней жизни. Адских мучеников закуют в огненные цепи, на лицах поволочат в пекло и ими будут разводить адское пламя. Таково воздаяние грешникам! А тем, кто уверовал в Аллаха, положился на Него и был верен его посланникам, скажут: