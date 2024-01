You are reading a tafsir for the group of verses 80:37 to 80:40

Когда же наступит День воскресения, то раздастся ужасный грохот, от которого оглохнут уши и встревожатся сердца. И тогда человек бросит самых дорогих и самых любимых людей: брата, мать, отца, жену и детей. В тот день он увидит великий ужас и ощутит неизмеримую нужду в благих делах. Его будет заботить только то, как избавиться от наказания самому, и поэтому ему будет некогда думать о других. Все творения в тот день разделятся на счастливых и несчастных.