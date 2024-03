You are reading a tafsir for the group of verses 80:16 to 80:22

3

Эти свитки вознесены, что свидетельствует о ценности и достоинстве коранических назиданий. Дьяволы не могут добраться до них или хотя бы подсмотреть в них. Они хранятся в руках ангелов - посланцев Аллаха к Его рабам. Эти посланцы благородны, и поэтому они приносят только благо и благословение, а их души и деяния преисполнены добра. Так Аллах оберегает Свое писание. Он передает его пророкам через благородных, могучих и богобоязненных ангелов, а дьяволам не позволяет даже приближаться к нему. Каждый человек обязан верить в это и признавать это. Однако, несмотря на это, человек отвечает Аллаху неблагодарностью, и поэтому далее Коран гласит: