You are reading a tafsir for the group of verses 80:16 to 80:22

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Эти свитки вознесены, что свидетельствует о ценности и достоинстве коранических назиданий. Дьяволы не могут добраться до них или хотя бы подсмотреть в них. Они хранятся в руках ангелов - посланцев Аллаха к Его рабам. Эти посланцы благородны, и поэтому они приносят только благо и благословение, а их души и деяния преисполнены добра. Так Аллах оберегает Свое писание. Он передает его пророкам через благородных, могучих и богобоязненных ангелов, а дьяволам не позволяет даже приближаться к нему. Каждый человек обязан верить в это и признавать это. Однако, несмотря на это, человек отвечает Аллаху неблагодарностью, и поэтому далее Коран гласит: