You are reading a tafsir for the group of verses 75:9 to 75:11

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Когда наступит воскресение, то замрет и закатится от ужасного страха взор и человек перестанет моргать. Всевышний сказал: «Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных чувств)» (14:42–43). Луна лишится своего света и владычества, а затем сойдется с солнцем. Со времен их сотворения Всевышним Аллахом они не сходились вместе, и это произойдет в День воскресения. Луна затмится, а солнце будет скручено, и они оба будут брошены в Геенну, чтобы все рабы Аллаха увидели, что солнце и луна - это рабы, покорные воле Господа. Вот тогда язычники, которые поклонялись им, осознают свое глубокое заблуждение.