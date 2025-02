You are reading a tafsir for the group of verses 75:5 to 75:6

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

بل ينكر الإنسان البعث، يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره، يسأل هذا الكافر مستبعدًا قيام الساعة: متى يكون يوم القيامة؟