You are reading a tafsir for the group of verses 74:53 to 74:54

3

Они не получат желаемого, ведь своими речами они всего лишь надеялись изобличить бессилие пророков. Они не страшатся Последней жизни, ведь если бы в их сердцах был страх перед нею, то они бы не поступали таким образом.