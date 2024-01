You are reading a tafsir for the group of verses 6:47 to 6:48

3

Наказание Аллаха может постичь людей внезапно, когда они не будут ожидать его. Но может быть, что перед этим они увидят его предвестников, по которым они узнают о его приближении. В любом случае, оно погубит только беззаконников, которые из-за своей несправедливости и своего упрямства заслужили лютую кару. Пусть же люди остерегаются совершать несправедливые поступки, дабы их не постигли вечная погибель и бесконечное несчастье.