You are reading a tafsir for the group of verses 6:41 to 6:42

3

В трудные минуты вы забываете о своих божествах, потому что вам прекрасно известно, что они не приносят пользу, не причиняют вред и не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Когда с вами приключается несчастье, вы искренне обращаетесь с молитвами к Аллаху, потому что вам также известно, что только Он приносит пользу, причиняет вред и внимает молитвам нуждающихся. Почему же вы приобщаете к Нему сотоварищей, когда наслаждаетесь благополучным бытием? Опираетесь ли вы на логические доводы или Священные Писания? Можете ли вы обосновать справедливость своих поступков? Или же вы пытаетесь оболгать Самого Аллаха?