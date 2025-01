You are reading a tafsir for the group of verses 6:26 to 6:27

Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божьего посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в заблуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.