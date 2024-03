You are reading a tafsir for the group of verses 55:59 to 55:60

3

Эти девы осмеливаются смотреть только на своих мужей, потому что любят их всей душой. Они настолько красивы и прелестны, что их мужья не отводят от них глаз и не смотрят на чужих супруг. Они получают от близости с ними великое удовольствие и испытывают к ним сильную любовь. Прежде с этими девами не имели близости ни человек, ни джинн. Аллах сохранил их девственницами и сделал любящими, нежными, женственными и очаровательными супругами, которые по своей чистоте, прелести и красоте подобны рубинам и кораллам.