You are reading a tafsir for the group of verses 55:52 to 55:53

3

( فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ) أى : وفيهما كذلك من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان ، ليتفكه المتقون ويتلذذوا بتلك الفواكه الكثيرة ، التى لا هى مقطوعة ، ولا هى ممنوعة .