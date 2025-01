You are reading a tafsir for the group of verses 55:52 to 55:53

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

فیھما من کل فاکھة زوجن (55: 2 5) (دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں) یعنی متنوع اور ڈبل اقسام کے پھل ، وافر مقدار میں۔ اہل جنت کس حال میں ہوں گے۔