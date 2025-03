You are reading a tafsir for the group of verses 52:17 to 52:18

إن المتقين في جنات ونعيم عظيم، يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذِّ المختلفة، ونجَّاهم الله من عذاب النار.