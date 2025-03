You are reading a tafsir for the group of verses 52:11 to 52:12

فهلاك في هذا اليوم واقع بالمكذبين الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به، ويتخذون دينهم هزوًا ولعبًا.