سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
[ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) ] خوای گه‌وره‌ هیدایه‌تیان ئه‌دات، واته‌: ڕێگه‌ی به‌هه‌شتیان نیشان ئه‌دات وه‌ كاروباریان چاك ئه‌كات و ئیصڵاحی حاڵیان ئه‌كات.