You are reading a tafsir for the group of verses 39:75 to 40:2

Речь идет об ангелах, которые непрестанно служат Аллаху. Они собираются вокруг Его Трона, преклоняются перед Его величием, признают Его совершенство, восхищаются Его красотой, прославляют Его божественные имена и качества и отвергают все, что несправедливо приписывают Ему многобожники и неверующие. Аллах вынесет приговор относительно всех людей от первого до последнего и справедливость божественного решения ни у кого не вызовет сомнения. Более того, никто не станет опровергать это решение, и все Божьи творения вознесут хвалу Аллаху, Господу миров. В тексте аята не сообщается, кто именно будет возносить хвалу Господу, и это свидетельствует о том, что воздавать хвалу Аллаху будут абсолютно все творения. Все они признают безупречность мудрого решения относительно праведников и грешников. Одни будут восхвалять Аллаха за милость и добродетель, а другие - за мудрость и справедливость.