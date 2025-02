You are reading a tafsir for the group of verses 38:17 to 38:18

О Мухаммад! Многобожники настаивают на своей правоте и утверждают, что если бы ты был правдив, то их непременно постигло бы наказание. Терпи же их речи и бери пример со своих благородных предшественников. Твоим врагам не удастся опровергнуть истину, и их злые речи не причинят тебе никакого вреда. Они причинят вред только самим себе. Аллах не только повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, быть стойким и терпеливым во время трудностей, но и наказал ему терпеливо поклоняться одному Аллаху и помнить о праведных делах Его искренних рабов. Аллах сказал: «Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом» (50:39). Одним из самых славных рабов Аллаха был могущественный пророк Давуд. Его могущество заключалось в большой физической и духовной силе и проявлялось в его усердном поклонении Господу. Давуд отличался тем, что во всех начинаниях обращался к Нему. Он всей душой любил только Его, обожествлял Его одного, страшился только Его гнева, надеялся только на Его поддержку, преклонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к Нему. Когда он делал упущения, то искренне раскаивался перед Господом и никогда больше не повторял содеянное.