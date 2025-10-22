وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
﴿وَقَالُوا۟﴾ أي الكفار ﴿یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿وَیۡلَنَا﴾ هَلَاكنَا وَهُوَ مَصْدَر لَا فِعْل لَهُ مِنْ لَفْظه وَتَقُول لَهُمْ الْمَلَائِكَة ﴿هَـٰذَا یَوۡمُ ٱلدِّینِ ٢٠﴾ يَوْم الْحِسَاب وَالْجَزَاء