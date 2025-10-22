واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3

( وإذا ذكروا لا يذكرون ) أي : إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون .