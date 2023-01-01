3

В предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал Своим рабам о том, что в Последней жизни они будут спрошены о поклонении Ему и повиновении Его посланникам. Далее Господь указал людям верный путь к обретению спасения. Для того чтобы встать на этот путь, человек должен покаяться в многобожии и ослушании, уверовать в Аллаха и поклоняться Ему, уверовать в посланников и совершать благие дела, руководствуясь их прекрасным примером. Только тот, кто сумеет украсить свою душу этими замечательными качествами, будет в числе спасшихся. Только так можно добиться желанной цели и спастись от страшного исхода - иного пути к успеху нет!