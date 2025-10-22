You are reading a tafsir for the group of verses 26:116 to 26:117

قالوا لين لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ١١٦ قال رب ان قومي كذبون ١١٧ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٦ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ١١٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Днем и ночью Нух продолжал увещевать свой народ. Он беседовал со своими соплеменниками с глазу на глаз и произносил всенародные проповеди, однако все его усилия лишь увеличивали заблуждение многобожников. Наконец, они сказали: «О Нух! Перестань призывать нас к поклонению одному Аллаху, а не то мы подвергнем тебя самой мучительной казни - мы забросаем тебя камнями, и ты умрешь так, как подыхают собаки». Да пропади они пропадом! Как отвратительны эти слова! Как отвратительны люди, которые ответили подобным образом самому искреннему и самому надежному человеку, который желал им больше добра, чем они могли пожелать самим себе! Насколько же чудовищным было их беззаконие, и насколько же великим было их неверие! Все это закончилось тем, что пророк Нух воззвал к своему Господу со словами: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26).