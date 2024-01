You are reading a tafsir for the group of verses 21:6 to 21:8

Жители погубленных поселений не уверовали после того, как им были показаны затребованные ими чудеса. А это значит, что если человек требует явить ему знамение и отказывается уверовать после того, как его требование сбывается, то наказание может постичь его уже в ближней жизни. Таков справедливый закон Аллаха. Известно, что в прежние времена неверующие не обращались в правую веру после ниспослания им знамений. Неужели нынешние безбожники не поступят таким образом? Чем они превосходят своих предшественников? Есть ли в них крупица добра, которая может помочь человеку уверовать, когда он столкнется с Божьими знамениями? Это - риторический вопрос, из которого становится ясно, что такие многобожники никогда не обратятся в правую веру.