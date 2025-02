You are reading a tafsir for the group of verses 20:36 to 20:38

Ты получишь все, о чем попросил. Мы разверзнем твою грудь и облегчим твою миссию. Мы снимем путы с твоего языка для того, чтобы люди ясно понимали твою речь, и одарим тебя помощником в лице твоего брата Харуна. Всевышний также сказал: «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством (или силой). Они не смогут навредить вам. Благодаря Нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями» (28:35). Молитва, с которой Муса обратился к своему Господу, свидетельствует о том, насколько хорошо он сумел познать Аллаха. Она также свидетельствует о красоте его души, совершенстве его представлений о мирской жизни и его искренности. Проповедник, который призывает людей к Аллаху, должен обладать великой душой и безграничным терпением, особенно, если он проповедует среди упрямого, надменного и деспотичного народа. Он должен терпеливо сносить любые обиды и оскорбления и должен обладать красноречием для того, чтобы ясно излагать свои мысли. Более того, при таких обстоятельствах красноречие становится одним из наиболее важных качеств проповедника, потому что ему приходится отвечать на многочисленные вопросы и обходить изощренные ловушки. Наряду с этим он должен преподносить истину самым прекрасным образом для того, чтобы побудить людей к ее принятию, и должен умело изобличать ложь для того, чтобы люди стали охотно избегать ее. Наряду с этим проповедник должен знать, что его задача будет значительно облегчена, если он сможет найти правильный подход к людям. Его проповеди должны быть мудрыми, а увещевания - добрыми. Если же возникнет необходимость вступить в спор, то он должен вести его самым лучшим образом. Все это означает, что к каждому человеку проповедник должен находить индивидуальный подход. А для того, чтобы его голос был услышан, его должны окружать помощники и сторонники. Именно поэтому Муса обратился к Аллаху с такими просьбами и получил все, что попросил. Если поразмыслить над качествами Божьих пророков и посланников, то становится ясно, что каждый из них в большей или меньшей степени обладал этими качествами. Что же касается последнего и самого лучшего из посланников - Пророка Мухаммада, то ему были присущи самые совершенные человеческие качества. Он был великодушным человеком, легко справлялся со своей миссией, обладал красноречием, ясно излагал свои мысли и имел столько сподвижников и последователей, что превзошел всех своих предшественников. В предыдущих аятах Господь напомнил Своему рабу и посланнику Мусе, сыну Имрана, о Своей милости по отношению к нему. Аллах почтил его религией, откровением и пророческой миссией, а также внял его молитвам. Затем Всевышний Аллах напомнил ему о своей благосклонности к нему в младенческом возрасте.